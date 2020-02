Das Gerätehaus der Feuerwehr in Broistedt mit einem Einsatzfahrzeug davor; hinten die Turnhalle der Grundschule Broistedt. Immer noch wird diskutiert, ob das Gerätehaus abgerissen und neu gebaut werden soll, damit dort ein neuer Kindergarten gebaut werden könnte. Aktuell scheint sich eine andere „Variante“ durchzusetzen.

Broistedt. Der Ortsrat diskutiert einen Kompromiss, nach dem der neue Kindergarten doch in der Grundschule gebaut wird. Außerdem geht es um Amazon und LKW.

Gerätehaus in Broistedt wird wohl nicht abgerissen

Die Mitglieder des Ortsrates Broistedt schauten sich vor ihrer Sitzung am Montagabend die Grundschule an. Mit der SPD-Mehrheit empfahlen sie, die neue „Variante 3“ zu wählen. Die sieht einen Teilabriss und Umbau innerhalb der Grundschule vor, um dort den neuen 5-Jährigen-Kindergarten unterbringen zu können. Dann müsste das Feuerwehrgerätehaus nebenan nicht für den Kindergarten abgerissen und neu gebaut werden.

Die Beschlussvorlage für die Mitglieder des Ortsrates war kurz. Die anderen beiden Varianten, die zur Debatte stehen, die Entscheidung trifft der Gemeinderat: Auszug des bisherigen 5-Jährigen-Kindergartens aus der Grundschule und ein kompletter Neubau im Baugebiet „Broistedt Ost“ oder Abriss des Feuerwehrgerätehauses, dafür Neubau eines Kindergartens dort neben der Schule und Neubau des Gerätehauses ebenfalls in „Broistedt Ost“.

Zwischentrakt der Grundschule abreißen

Die nun empfohlene dritte Variante sieht vor, dass der Zwischentrakt (Umkleiden und Duschen) zwischen den Klassenräumen und der Turnhalle der Grundschule abgerissen wird. An dieser Stelle soll dann ein dreigeschossiger Kindergarten gebaut werden.

Kostenschätzung nicht sehr gena u

„Kosten 2,8 Millionen Euro“, stand in der Beschlussvorlage (Planungskosten 100.000 Euro). Fachbereichsleiter Cord-Heinrich Helmke räumte während der Ortsratssitzung offen ein, dass es derzeit aber fast unmöglich sei, der Lokalpolitik genaue Summen zur Entscheidung vorzulegen. „Wie auch, ich habe ja noch nicht mal Entwürfe, dann ist das schwierig“, sagte Helmke.

Gibt es wirklich keine anderen Standorte?

Bernd Hauck (Grüne), der sich bei Variante 3 enthielt, warf der Gemeindeverwaltung einen „Tunnelblick“ vor. Denn die wolle unbedingt, weil es das pädagogische Konzept so vorsieht, dass der Kindergarten in der Nähe der Grundschule ist. „Gute Pädagogik ist auch weiter weg möglich“, sagte Bernd Hauck. Es werde nicht wirklich nach Alternativstandorten gesucht.

Cord-Heinrich Helmke betonte mehrfach, dass alle Möglichkeiten mit der für den Kindergarten benötigten rund 2000 Quadratmeter Fläche (mit Parkplätzen) abgefragt worden seien. Es wolle aber niemand entsprechenden Grund an die Gemeinde verkaufen. „Wenn Sie einen Tipp haben, gehen wir dem gerne nach“, betonte der Fachbereichsleiter.

Senioren wollen ins Gerätehaus

Wie auch immer entschieden werde, ein Abriss des Feuerwehrgerätehauses sei eine ganz schlechte Entscheidung, betonte Bernd Hauck. Es müsse mindestens eine Nachnutzung geben. Eine Anregung gab es dazu schon zuvor in der Einwohnerfragestunde, denn es gebe in Broistedt keinen vernünftigen Veranstaltungsraum und auch fast nichts für die Senioren. Die dürfen bisher in die Grundschule, haben dort aber keinen festen Raum. „Ich habe gedacht, Sie wären da glücklich. Das ist mir neu“, sagte Ortsbürgermeister Ulrich Jablonka (SPD).

Amazon bringt mehr LKW mit

Unter dem Tagesordnungspunkt „Anfragen/Anregungen“ ging es auch um den Onlineversandhändler Amazon, der sich wohl im Broistedter Gewerbegebiet ansiedeln wird. Die neuen Arbeitsplätze seien gut, betonte ein Bürger. „Aber was ist mit den zusätzlichen LKW?“ Die Kreuzung an der Ausfahrt des Gewerbegebietes an der Carl-Zeiss-Straße/K 74 sei ohnehin schon überlastet.

Eine konkrete Antwort gab Cord-Heinrich Helmke nicht. Der beschlossene Bebauungsplan sehe ein Verkehrsgutachten vor, erklärte er. Die Prognose sei dort nachlesbar und könne in einem persönlichen Termin erläutert werden. Zudem gebe es insgesamt drei Ein- und Ausfahrten ins Gewerbegebiet.

Konkrete Zahlen habe er nicht im Kopf, so der Fachbereichsleiter. Das Verkehrsgutachten komme aber zu dem Ergebnis, dass es „noch“ gehe mit den zusätzlichen Fahrzeugen. „Das hilft jetzt nicht wirklich weiter“, entgegnete der enttäuschte Bürger, der sich schon in der Einwohner-Fragestunde zu Wort gemeldet hatte.

Kritik am Verkehrsgutachten

Bernd Hauck betonte, dass das Gutachten viel zu vage sei und sich auf von Amazon gelieferte Zahlen stütze bei der Prognose für die Zunahme des Verkehrs. Cord-Heinrich Helmke reagierte genervt und kündigte an, das „beim nächsten Mal“ zu erklären, da unter „Anfragen“ keine Antworten vorgesehen seien.

In der Feldstraße geht es früher los

Unter „Mitteilungen“ hatte Cord-Heinrich Helmke eine frohe Botschaft zu verkünden: Der Auftrag für die Sanierung der Feldstraße sei erteilt, die Firma könne wohl früher anfangen als zuvor geplant. Der Aufbau der Baustelle beginne im März, nicht erst im April. Die Anwohner bekämen noch eine Information dazu.

Kein „Zentralspielplatz“

In der Einwohner-Fragestunde gab es noch die Anregung zu einem größeren „Zentralspielplatz“. Das entspreche nicht Meinung und Auftrag der Lokalpolitik, erläuterte Cord-Heinrich Helmke. In der Gemeinde Lengede müssten die diversen Angebote daher verteilt werden. Im Baugebiet „Am Naturbad“ in Broistedt sei aber ein Spielplatz für mehrere Generationen geplant.