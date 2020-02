Bogdan Dragus spielt wieder Geige in Lengede

Der Kulturverein Lengede kündigt für den Freitag, 17. April, einen Höhepunkt seines Veranstaltungskalenders an. Dann ist wieder Bogdan Dragus mit seiner Geige zu Gast in Lengede. Um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr, freie Platzwahl) spielt er in der evangelischen Kirche in Lengede. Diesmal kommt er mit...