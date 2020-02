Jugendpflege Lengede mit Programm und Veränderungen

Da ist Bewegung drin bei der Jugendpflege Lengede. Die Gemeinde Lengede teilte am Donnerstag mit, was es alles Neues gibt, was sich ändert und was es wieder geben wird. Andere Öffnungszeiten und Sonntags-Café Es gebe ab diesem Jahr Veränderungen bei den Öffnungszeiten. Dienstags sei der offene Bereich geschlossen. „Dafür wird das Sonntags-Café, das bis zum Ende der 90er Jahre ein fester Bestandteil der offenen Jugendarbeit war,...