Bei Woltwiesche gab es am Sonntagabend einen Unfall. Ein 22-Jähriger hatte dabei Glück.

Ein 22-jähriger Söhlder war nach Angaben der Polizei Peine am vergangenen Sonntag gegen 19 Uhr mit seinem VW Golf auf der Brückenstraße in Richtung Söhlde unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er unmittelbar am Ortsausgang von Woltwiesche nach rechts von der Straße abgekommen und dann gegen einen Baum geprallt.

Der Fahrer blieb unverletzt, teilte die Polizei weiter mit. Der PKW musste abgeschleppt werden. Sachschaden: rund 15.500 Euro.