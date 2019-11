Erstmalig Aussteller im Lengeder Spritzenhius

Der Lengeder Weihnachtsmarkt des Handels- und Gewerbevereins (HGV) geht in diesem Jahr bereits in seine 29. Auflage. Auch in diesem Jahr bietet der Initiator am Spritzenhius im alten Dorfkern eine kleine, aber feine Bummelmeile für Besucher an, die die vorweihnachtliche Zeit versüßen soll. Der...