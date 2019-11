Täter dringen in Zahnarztpraxis in Lengede ein

Unbekannte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Freitag, 8. November, und Samstag, 9. November, in eine Zahnarztpraxis in Lengede eingedrungen. Sie entwenden aus der Praxis eine geringe Menge Bargeld, heißt es weiter. Hinweise auf verdächtige Personen an die Polizei Peine unter (05171) 9990.