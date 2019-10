Nitrat im Grundwasser – „Belastung in Woltwiesche gering“

Deutliche Worte findet Michael Kramer in Richtung rot-schwarze Landesregierung: Bei Sanktionen gegen landwirtschaftliche Betriebe wegen zu hoher Nitratbelastungen müsse das Land „diese detailliert kennzeichnen – es darf keine ungerechten pauschalen Ausweisungen vornehmen“, fordert der Peiner CDU-Kreistagsfraktionschef, der in Woltwiesche wohnt.

Das Land hat Teile Niedersachsens zu „roten Gebieten“ erklärt, weil dort das Grundwasser aufgrund hoher Stickstoffeinträge mit Nitrat belastet sei – so zählt auch der Kreis Peine nun größtenteils als „rotes Gebiet“. Kramer legt nach: „Es darf nicht einfallslos verallgemeinert, es dürfen nicht rücksichtslos alle Landwirte verurteilt werden“. Der CDU-Mann habe zahlreiche empörte Rückmeldungen aus der Landwirtschaft zur jüngsten Diskussion über die Nitratbelastungen auf Ackerflächen erhalten.

„Niedersachsen ersäuft in Gülle“: So laute eine reißerische These aus dem Umweltbereich. Dieser Vorwurf werde jedoch „vollkommen zu Unrecht“ erhoben, zitiert Kramer Lengeder Landwirte – der CDU-Mann will ihnen den Rücken stärken. „Wenn 20 Prozent aus der Nachbarstadt betrunken Auto fahren, kann doch auch nicht allen Lengedern der Führerschein abgenommen werden“, gibt Kramer die Worte eines sehr verärgerten Klein Lafferder Bauern wieder. Dieser Landwirt habe Flächen in Schmedenstedt ohne jede Belastungen und fühle sich nun nicht nur ungerecht an den Pranger gestellt, sondern auch in seiner Arbeit massiv behindert.

Ein Woltwiescher Agrarwissenschaftler habe mitgeteilt, er habe sein eigenes Wasser vom Hofbrunnen analysieren lassen – das Ergebnis: Nitrat 0,0 Milligramm pro Liter. „Alle anderen Werte sind ebenfalls weit unter den Grenzwerten“, teilt Kramer mit.

Es sei nur sehr schwer zu verstehen, auf welcher Basis das Land die Karte mit den „roten Gebieten“ erstellt habe – das gelte besonders in Bezug auf landwirtschaftliche Flächen in Woltwiesche. „Meine Kritik richtet sich sowohl gegen die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU), als auch gegen Landesumweltminister Olaf Lies (SPD)“, betont Kramer. Diese hätten „Problembezirke“ in einer Liste mit strengen Auflagen versehen, zu denen zwischen Hannover-Salzgitter-Braunschweig auch weite Teile Lengedes (unter anderem Woltwiesche) gehörten.