Fledermäuse halten Bau im Glückauf-Ring in Lengede nicht auf

Wie erwartet gab am Montag auch der Lengeder Ortsrat grünes Licht für die Lückenbebauung am Glückauf-Ring in Lengede. Ein strittiges Thema waren dabei die Fledermäuse. Für die wird gesorgt werden, heißt es in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat, die der Lengeder Ortsrat empfehlen oder...