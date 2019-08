Rot-Weiß Lengede setzt auf musikalische Früherziehung

Nach dem Umzug an den Schachtweg in Lengede beginnen in der Musikschule der Musikgruppe Rot-Weiß neue Unterrichtsgruppen im Bereich der musikalischen Früherziehung. Dazu gibt es Schnuppertage am 21. und 28. August, jeweils 17.30 bis 18.15 Uhr. „Wir suchen noch Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren“, sagt Leiter Reiner Vanselow. Es gehe vor allem darum, Vorkenntnisse für die Ausbildung auf einem Instrument zu erlernen. „Wir sind...