Kleingärten sind Oasen für Selbstversorger

Für viele Naturliebhaber ist ein Kleingarten ein Kleinod zur Erholung, zum Relaxen und zum Krafttanken. Diente er in den 1950er Jahren noch vorrangig zur Selbstversorgung, so ist ein Kleingarten heutzutage ein Ort, an dem man sich einfach wohlfühlen und die Seele baumeln lassen kann. Das gilt auch...