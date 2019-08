DLRG Lengede – keine Einsätze (mehr) vor der Haustür

Im Jahr 2003 ging die Ära des alten Freibads in Broistedt zu Ende. Damit endete auch die Schwimmaufsicht an den Wochenenden durch Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Lengede, die aktuell 332 Mitglieder zählt, davon 176 Jugendliche. Gründung durch einen Pastor Gegründet wurde die Gruppe 1970 durch den katholischen Pastor Ernst Kemming, der selbst jahrzehntelang in der DLRG engagiert war. Damals waren 14 Gründungsmitglieder an Bord. Im...