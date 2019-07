Lengede und Broistedt bekommen schnelles Internet

Was lange dauert, wird endlich schnell? In Broistedt und Lengede soll das der Fall sein. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser kündigt an, mit dem Ausbau für ein schnelles Internet nun bald beginnen zu wollen. Nach diversen anderen Unternehmen hatte sich die Deutsche Glasfaser an Lengede und Broistedt herangetraut und eine sogenannte Nachfragebündelung gestartet. Das heißt, dass für den Ausbau für das schnelle Netz geworben wird, dieser...