Baum-Mantel nähen beim Büchertausch

Lengede Der nächste Büchertausch findet am Samstag, 2. Juni, von 14.30 bis 16 Uhr im Lengeder Generationentreff im Bodenstedter Weg 13 statt. Für den großen Kulturtag in den Lengeder Ortschaft am 2. September soll beim Büchertausch der erste „Baum-Mantel“ zusammengenäht...