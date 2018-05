Der Seilbahnberg wird 100 Jahre alt

Wenn die Temperaturen steigen und die warme Jahreszeit beginnt, dann zieht es viele Menschen nach draußen. Geliebt sind dabei unter anderem die Grillnachmittage. Doch wo in der Gemeinde darf gegrillt werden und was muss beachtet werden? Grillplätze der Gemeinde In der freien Natur ohne Genehmigung ist das Grillen rechtlich gesehen verboten, da es sich dabei um nichts...