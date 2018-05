Ein Apotheken-Praktikum zum Start

„Dieser Krieg in meinem Land hat viele Träume kaputt gemacht.“ Anas Shekh, 18 Jahre alt, blickt zu Boden. Traurigkeit schwingt mit in diesem Satz. „Irgendwas in Richtung Fachmedizin“ wollte er in seiner Heimat, in Al Hasaka im Nordosten Syriens, studieren.

Heute lebt Anas Shekh in Broistedt. Geflüchtet aus Syrien. Aber sein Traum kann nun doch noch in Erfüllung gehen. Erst recht, seit er den Lengeder Apotheker Henning Bartels kennenlernte. Der gab dem 18-Jährigen vor fast einem Jahr einen Praktikumsplatz in der Post-Apotheke am Bodenstedter Weg. Seitdem blüht der junge Syrer auf, sein Traum lebt wieder. Deutsch spricht er inzwischen fast fließend, irgendwann will Anas Shekh das Abitur machen, denn, „ich will Apotheker werden“.

Rückblende, Sommer 2015. Im Nordosten Syriens fielen die Bomben. Das Leben war nicht mehr sicher, Anas’ Familie ist zerrüttet, die Eltern hatten sich getrennt. Anas, damals 15, entschied sich zur Flucht. Ohne Mutter, ohne Vater, nur ein Onkel begleitete ihn. Erst in den Irak, dann in die Türkei, von Izmir in einem viel zu kleinen Schlauchboot mit 40 Mann über das Agäische Meer nach Griechenland. Schlepperbanden, Gefängnis, ständige Angst, kein Geld – Anas Shekh hat in seinen jungen Jahren viel durchgemacht. Seine mehrmonatige Odyssee ging über Serbien, Mazedonien und Ungarn bis ins bayerische Passau. Er kam in einem Jugendheim unter. Die erste Dusche nach drei Monaten, das erste Mal ausschlafen.

Anas Shekh kam nach Lengede. In Broistedt war inzwischen seine Mutter mit der sechsjährigen Schwester untergekommen, ebenfalls aus Syrien geflüchtet. „Meine Mutter dachte, ich lebe nicht mehr. Sie hatte gehört, dass unser Boot gekentert war“, erzählt Anas Shekh. Das Familienglück ist zurück. Mehr noch: Anas Shekh ist verliebt. In Passau hatte er eine Griechin kennengelernt. Etwas älter als er. Sie bringt ihm die deutsche Sprache bei. Das ist Anas Shekh besonders wichtig, denn „ich wollte ihr mit Worten sagen können, was ich für sie empfinde“. Ihre Beziehung pflegen sie an den Wochenenden. Mal in Broistedt, mal in Regensburg, wo sie inzwischen lebt. Dorthin zieht es in diesem Sommer auch Anas Shekh. Er hat in der bayerischen Donau-Stadt einen Ausbildungsplatz zum Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten sicher. „Schaffe ich die Ausbildung, habe ich automatisch den Realschulabschluss in der Tasche“, sagt er. In der Zwischenzeit lernt er weiter Deutsch. Seinen Lebensplan hat der junge Syrer fest im Blick. „Ich will das Abitur machen, um studieren zu können“, sagt der 18-Jährige. Zwei Menschen, so Anas Shekh, hätten sein Leben in Deutschland nachhaltig verändert und bereichert. „Ich bin Henning Bartels dankbar, dass er mir die Chance für das Praktikum gegeben hat“, sagt er. Und dann ist da noch Michaela Vanselow von der Flüchtlingshilfe der Gemeinde Lengede. „Sie war immer für mich da. Für ein Gespräch, für eine Tasse Kaffee, um Anträge auszufüllen oder Dokumente zu verstehen.“ Als kleine Gegenleistung unterstützt er sie in der Flüchtlingsarbeit. Michaela Vanselow erinnert sich an konkrete Hilfen. „Anas ist für mich immer eine Art Sprachassistent über Handy-Nachrichten. Wenn mich ein Flüchtling nicht versteht, vermittelt und übersetzt er kurzerhand für mich.“ Eine Hilfe, auf die Michaela Vanselow ab diesem Sommer verzichten muss, denn Anas Shekh folgt seinem Traum.

DIE SERIE – LESER DISKUTIEREN MIT In einer Serie beleuchten wir die Flüchtlingsarbeit der Gemeinde Lengede: Was entwickelt sich positiv, wo gibt es Verbesserungsbedarf? Unsere Leser sind zur Diskussion eingeladen. In der Gemeinde Lengede sind die Flüchtlinge und Asylbewerber dezentral untergebracht. Die Gemeinde hat dafür Wohnungen angemietet oder gekauft. Auch der SV Lengede stellt Wohnräume zur Verfügung. Ehrenamtlich engagieren sich seit Jahren viele Bürger in der Flüchtlingsarbeit der Gemeinde. Tatkräftige Unterstützung erhält so vor allem die Kleiderkammer in Lengede. Das „Team Kleiderkammer“ beteiligt sich gemeinsam mit den Flüchtlingen an gemeindlichen Veranstaltungen, in diesem Jahr am Apfelfest (16. September) und an der „Lengeder Kult(o)r“ (2. September). Wer sich in der Flüchtlingsarbeit einbringen möchte, meldet sich bei Michaela Vanselow, (0 53 44) 9 69 21 13 oder (01 72) 8 20 77 50. Aktuell leben 104 Flüchtlinge/ Asylbewerber in der Gemeinde Lengede. 2017 – 128; 2016 – 252.