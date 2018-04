Woltwiesche Am heutigen Freitag findet um 15 Uhr im Sportheim die Mitgliederversammlung des DRK-Ortsvereins Woltwiesche findet an diesem Freitag, 20. April, um 15 Uhr im Sportheim statt. In der Printausgabe vom heutigen Tag haben wir irrtümlich eine falsche Zeit (10 Uhr) angegeben. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Vorstandsneuwahlen. Im Anschluss an die Versammlung hält Rechtsanwalt Ewald Lambertz einen Vortrag zum Thema „Testament/Vorsorgevollmacht“. Alle Mitglieder sind eingeladen.

