Kirche zu verkaufen

Ausverkauf bei der Kirche? Okay, angesichts sinkender Mitgliederzahlen und Steuereinnahmen muss auch die Kirche zusehen, wo sie bleibt. Also werden Pastorenstellen abgebaut, kirchliche Gebäude veräußert. „Zu verkaufen“ ist derzeit auch an der katholischen Kirche in Groß Ilsede zu lesen: Es scheint dieser Pfarrgemeinde wirklich schlecht zu gehen.

Nun ja, wir wollen nicht dramatisieren. Geht es hier doch um die ehemalige katholische Kirche in Groß Ilsede, die als solche (wohl) seit 1960 nicht mehr genutzt wird – also seit der Einweihung der neuen Sankt-Bernward-Kirche in Sichtweite der alten. Schon vor Jahren hat das Gebäude, in dem zuletzt ein Steinmetzbetrieb beheimatet gewesen ist, mal zum Kauf gestanden – nun also wieder. Wer sich wohl erbarmt? In Gottes Namen!

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de