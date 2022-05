Gebrannte Mandeln: Eine Bekannte liebt sie über alles und bittet mich seit Tagen, ihr welche zu besorgen. Im Kreis Peine – in den Geschäften – scheint mir das aber ein aussichtsloses Unterfangen zu sein. „Kommen Sie Weihnachten wieder“, lautet der gute Ratschlag in einem Supermarkt. Ja, geröstete Mandeln – die scheint es ganzjährig zu geben, aber eben keine gebrannten. Dabei werden doch andere Dinge auch – gefühlt – das ganze Jahr über verkauft, und niemand scheint sich an irgendwelche Zeiten zu halten. Ja, früher hat es in der Peiner Fußgängerzone noch Geschäfte wie Chocolata und Arko gegeben – und die hatten doch bestimmt auch gebrannte Mandeln?! Egal, bis Weihnachten warten wir trotzdem nicht: Beim Freischießen Anfang Juli gibt es auch wieder heißbegehrten Mandeln. Endlich Freischießen!

