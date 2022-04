In Peine darf eine Schule den Namen von Sally Perel tragen. Er war der „Hitlerjunge Salomon“.

Das letzte Mal habe ich Sally Perel 2019 bei der Demo gegen den AfD-Parteitag in Braunschweig erlebt. Seine damalige Rede, die auf Youtube zu sehen und hören ist, muss Pflichtprogramm im Schulunterricht sein! Treffender und authentischer und einfacher kann man das „wehret den Anfängen“ nicht auf den Punkt bringen. Sally Perel (heute 97!) hat es selbst erlebt, wie rechter Extremismus unterschätzt werden kann und was daraus in Deutschland und für die Welt schließlich wurde rund um den Zweiten Weltkrieg. Den Namen dieses kleinen und klugen Mannes als Schule tragen zu dürfen, ist große Ehre und Verpflichtung gleichermaßen!

