Immer lockt das Rampenlicht

Es gibt Menschen, die sind einmal im Rampenlicht – und kommen davon nicht los: Louis Pawellek, der in Peine aufgewachsen ist und nun in Lemgo lebt, scheint einer von ihnen zu sein. Vergangenes Jahr haben wir über die Autobiografie berichtet, die der Schlagersänger und Songwriter geschrieben hat – als 23-Jähriger. Nun hat sich Pawellek in den „Olymp“ des Show-Geschäfts gewagt – zu Günter Jauchs „Wer wird Millionär?“. Okay, zum Millionär hat es nicht ganz gereicht. Aber der gebürtige Peiner hat 8000 Euro abgeholt – und mit seiner Gesangseinlage für Aufsehen gesorgt.

