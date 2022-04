Nicht schlau, fair und treu

Was sind eigentlich „Corona-Hunde“, dachte ich bei meinem Termin im Tierheim Peine. Die, die das Virus aus einem Labor nach draußen brachten? Oder die, die es über einen dieser fürchterlichen Tiermärkte verteilten? Nein! Es sind die Hunde, die während der Zeit der Lockdowns und des Homeoffice angeschafft wurden. Man hat ja Zeit, kann in der Mittagspause die Hunde-Runde machen. Die Kinder wollten doch schon immer einen… Das mögen alles gute Gründe sein, sich endlich einen Hund in die Menschen-Familie zu holen. Aber Mit- und Weiterdenken ist nicht verboten! Mal abgesehen von den Zivilversagern, die sich generell auf andere verlassen und kein Problem damit haben, anderen ihre Probleme aufzuhalsen, mag es auch die geben, die einfach zu wenig abwägen, was auf sie zukommt, wenn man die Verantwortung für ein Haustier übernimmt. Da kann man sich überschätzt haben. Ganz schlimm sind aber die, die sagen: Irgendjemand wird’s schon machen, wenn ich nicht mehr will. In diesem Fall auch das Tierheim in Peine. Traurig, unnötig, aber kaum zu verhindern! Nicht alle Menschen sind schlau, fair und treu wie ein Hund.

