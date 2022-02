„Nie wieder“ ist schon vorbei

Mein Vater hat mir mal in Berlin die Stelle gezeigt, an der er als Kind stand und jemanden sagen hörte: „Es ist Krieg!“ Gestern war es wieder so weit, auch wenn er nicht in Deutschland stattfindet. Aber das war damals zunächst auch nicht der Fall. Ich frage mich, was diese Generation angesichts des Kriegs in der Ukraine denkt? Ist es, „doch wieder“, oder, „Hauptsache nicht bei uns!“, oder sind es ganz andere Gedanken, die diesen Menschen durch den Kopf gehen, die den 2. Weltkrieg erlebt haben? Ich war zwar bei der Bundeswehr, Ende der 80er. Aber damals war die Möglichkeit, dass man als Soldat zum Einsatz kommt, quasi gleich null. Ein Freund, aktiv in der englischen Armee, warnte schon vor Jahren vor Putin. Zu spät, lautet der aktuelle Gedanke.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef#?bsof/hspinbooAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de