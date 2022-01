Wo bleiben die Hunde?

Rassekatzen, die in der Tierklappe des Peiner Tierheims und davor in Boxen abgegeben worden sind; die beiden Kater Manni und Gerd, die in Vechelade ein neues Zuhause gefunden haben; eine Broistedterin, die erzählt, wie sie zur Katzenfreundin geworden ist: Im Januar haben wir oft berichtet von Geschichten über „Küchenpumas“, die die Leser sehr bewegt haben. Stellt sich die Frage: Was ist eigentlich mit den Hunden der Schöpfung? Auch über sie gibt es mit Sicherheit Interessantes und Anrührendes zu berichten. Doch bislang ist dazu nichts bei uns eingegangen in der Redaktion – aber das kann sich ja noch ändern!

