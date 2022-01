Spannende Kisten

Ich dachte immer, Katzen hassen Veränderungen. Aber für unsere ist der laufende Umzug extrem spannend! So viele neue und offene Kisten. Mit vielen Dingen, die man wieder raus wühlen und durch die Wohnung verteilen kann beim Jagdspiel. Das soll ja pädagogisch wertvoll sein und darf deswegen nicht mit Schelte belegt werden. Selbst der feuchte Keller voller uralter Spinnenweben ist einen Ausflug hinein in selbige wert. Und notfalls vergräbt man sich einfach in einer der vielen Kisten auf den Klamotten, die auf die Umzugsreise gehen sollen. Ein Wunder, dass sie nicht schon vorab in einer Kiste in die neue Bleibe ungesehen umzogen. Im neuen Heim dürfte es auch spannend werden. Alles steht an anderen Stellen, muss neu durch Reiben daran als heimisch markiert werden. Eine unendlich aufregende Erkundungstour steht an. Und neue Plätze, auf die man sich unentdeckt bei Bedarf zurückziehen kann. Ich wünschte, ich könnte Umzüge ähnlich spannend sehen. Aber ich bin da eher wie eine Katze...

