Tote Sprache lebendig

Da ich es gerade auf dieser Seite (vorab) las… Mir fällt auf, dass ich mich nicht erinnern kann, jemals auf einer offiziellen „Ferienfreizeit“ gewesen zu sein. Diese Art von Gruppenurlaub ging irgendwie an mir vorüber. Als Kind oder Jugendlicher war ich meistens mit Eltern und Geschwistern im Urlaub. Irgendwann waren nicht mehr alle dabei. Oder der große Bruder hatte nicht mehr so einen Bock auf den kleinen. Gruppenunfähig war ich zum Glück nicht, die Berührungsängste halten sich als Kind eh in Grenzen. So erinnere ich mich an ein heißes Tischtennismatch mit einem kleinen Italiener. Kommuniziert wurde mit Schlägern, Händen und Füßen – und brockenweise auf Latein. Kann man also doch in der heutigen Welt gebrauchen… Gibt’s das eigentlich noch in der Schule? Wer „belegt“ das und warum? Rückmeldungen erwünscht.

