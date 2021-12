Häufiger Telefonieren

Es ist bemerkenswert, wie stark und genügsam viele Bewohnerinnen und Bewohner in Seniorenheimen sind. Ich erinnere mich an die Panik, die mich überfiel, als ich von einem Corona-Ausbruch im Pflegeheim meiner Oma erfuhr. Sie ist nur ungern aus ihrem Zuhause ausgezogen, um sich in einem kleinen Zimmer im Pflegeheim einzurichten. Mittlerweile hat sie sich eingelebt. Wir telefonieren wir ab und an. Vergangenen Winter, als ich erfuhr, dass Corona es in ihr Heim geschafft hat, hatte ich das dringende Bedürfnis, zu hören, ob es ihr gut geht. Ich wollte für sie da sein und machte mich beim Wählen auf das Schlimmste gefasst. Nach einigem Tuten, meldete sie sich. Erleichtert stellte ich fest, dass sie sich gesund anhörte. Ihre Tests seien auch negativ gewesen, sagte sie. Alle Bewohner hatten strikt auf ihren Zimmern zu bleiben, um sich und andere nicht zu gefährden. Das größte Problem? „Wir können ja nun nicht quatschen.“ Sie konnte sich nicht wie gewohnt mit der Freundin aus dem Nachbarzimmer treffen. Ein Glück, dass es nun Impfungen und Tests gibt und die beiden sich wieder treffen können. Und, ich werde bald wieder bei Oma anrufen.