Wer hat den größten Baum?

Wo steht der größte Weihnachtsbaum im Landkreis Peine? Diese Frage kann ich zwar leider nicht beantworten, aber ich kann sagen: In Stederdorf behaupten sie, den „größten Weihnachtsbaum im Umland aufgestellt“ zu haben. Okay, ein richtiger Weihnachtsbaum ist das gar nicht. Denn es ist einer, der aus dem Maibaum entstanden und mit festlicher Beleuchtung versehen worden ist. Aber nicht zu vergessen: Für diesen Weihnachtsbaum im Stederdorfer Ortspark musste kein Baum sterben; er ist jedes Jahr wieder zu verwenden, also nachhaltig. Übrigens: Laut dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Stederdorf ist dieser Weihnachtsbaum 11,5 Meter hoch – wer hat mehr zu bieten?

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef#?ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de