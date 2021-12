Wir haben eine überaus hilfsbereite Hündin. Fällt auch nur das kleinste Stück Nahrung auf den Boden, übernimmt sie in Wind(hund)es Eile den „Fall“. Ihr Spitzname ist daher der Name eines großen Staubsaugerherstellers, den ich hier freilich nicht nennen kann. Nun hatte – sehr bedauerlich – jüngst ein Stück leckerster Mandarine durch fehlerhafte Fingerhaltung beim Menschen den Boden erreicht. Der Arbeitsauftrag ereilte die Hündin – eben noch leicht dösend – in ihrem Korb. Unter Vollalarm übernahm sie die Mandarine, flugs in die Schnauze, hurtiger Rückweg. Dann aber Abbruch auf halber Strecke. Vollbremsung. – Der Eckzahn! Fruchtsaft auf der Zunge! Der Mandarine wurde sofortiger Bodenkontakt verordnet. Unverzüglicher Rückzug des Tieres – in den Korb. Die Schreckensfrucht fest im Blick...

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Nbjmfo Tjf bo=tqbo dmbttµ#fnbjm#?ibot.ejfusjdi/tboeibhfoA gvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de