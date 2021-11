Gänse mit Diätbedarf

Jetzt wird es so langsam ernst für die geflügelten Weihnachtsbraten. Es geht quasi in die Endphase.

Wegen des Platzmangels gab ich neulich an dieser Stelle ein paar Kurzwitze zum „Besten“ und bat um eigene bzw. bessere Vorschläge. Hier ein Klassiker aus Denstorf: Kommt ein Frosch in den Milchladen. „Was wollen Sie denn hier?“ – „Quak!“ Etwas frivol aus Wendeburg: Was sucht ein Missionar im Arbeitsamt? Eine neue Stellung! Tja, und passend zur Jahreszeit noch den hier: Fragt die eine Gans die andere: „Glaubst Du an ein Leben nach Weihnachten?“ Die Testzentren dürften dieser Tage, nun mit 2G+, den einen oder anderen Ansturm erleben. Diverse Gänse sollen auch schon in Praxen für Fettabsaugen gesehen worden sein...

