Kein Ende in Sicht – zum Glück...!

Wer an einem alten Auto bastelt, will eigentlich gar nicht fertig werden.

Der TÜV Peine freut sich über „viele Autos ohne Mängel“. Aus der TÜV-Statistik geht eine Reihenfolge für am häufigsten auftretenden Mängelgruppen hervor: „Licht, Elektrik“, „Achsen, Räder, Reifen“, Umweltbelastung“ und „Bremse“. Wenn ich mir meinen Oldie (Suzuki LJ 80 von 1984) anschaue, ist er aktuell in allen Gruppen dabei. Aber bis zur Hauptuntersuchung im nächsten Jahr habe ich ja noch Zeit. Aktuell habe ich ihn allerdings lahm gelegt, weil ich mich im Übermut an die hoffnungslos von Vorgängern verbaute Elektrik wagte – und scheiterte. Noch ist mir kein Licht aufgegangen, aber es fehlt mir auch an Zeit. Denn gerne baue ich etwas auseinander, mache Fotos und stelle dann Fragen in einem der wenigen noch aktiven Foren für solche alten Autos. Ok, auch die fachkompetenten Antworten überfordern mich hier und da noch, aber man wächst ja mit dem Schraubenschlüssel. „Was mache ich bloß, wenn ich fertig bin?“, fragt einer unter seinem Namen im Forum...

