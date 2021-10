Geimpft in den Karneval

Normalisiert sich das Leben wieder? Wie wir alle, so haben auch die Braunschweiger Karnevalisten die ganz große Hoffnung. Endlich wieder ausgelassen miteinander feiern! Der Song „In Braunschweig ist noch Licht an“, der in den vergangenen Wochen in Sophiental produziert wurde, wurde natürlich noch Corona-konform einzeln eingesungen. Aber Ende Februar soll er in Braunschweig vielstimmig und in Präsenz erklingen. Zur Einstimmung können Sie sich schon mal das Video ansehen. Bei aller Euphorie für die Karnevals-Session 2021/2022 – das Komitee empfiehlt: „Wer am Karneval unbeschwert teilnehmen möchte, sollte sich impfen lassen!“ Bitte befolgen!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Lpoublu; =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;cfuujob/tufoguf®obhfmAgvolfnfejfo/ef#?cfuujob/tufoguf®obhfmAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de