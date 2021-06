Bei wichtigen Entscheidungen legt die Verwaltung in der Regel der Lokalpolitik die Pläne und Beschlüsse zur Entscheidung vor. Bürger und Bürgerinnen haben das Recht, die Unterlagen einzusehen, sie können sich auch aktiv mit Vorschlägen und Anregungen oder Kritik einbringen. Doch die Inhalte der vielen Unterlagen versteht so nicht jeder. Die Möglichkeit wird in den Rathäusern daher eher weniger genutzt durch Bürgerinnen und Bürger.