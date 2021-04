Die Redewendung, dass etwas wie am Schnürchen läuft, bedeutet, dass etwas völlig reibungslos vonstatten geht. Zum Beispiel das Impfen im Peiner Impfzentrum. Der erste Besuch meiner Frau Mama war schon ein glatter Durchlauf, der zweite genauso. Ein Blick auf die Liste am Eingang „zweite Impfung“, an der Station danach ein paar Fragen, dann der nette Doc, der auch nochmals nachhakt, Fieber misst und informiert: Es könne sein, dass der Körper nach der zweiten Impfung stärker reagiert als nach der ersten. Viel Wasser trinken, sich ausruhen, spazieren gehen und – wenn nötig – eine Schmerztablette nehmen, so sein Rat. Wird hoffentlich nicht nötig – doch selbst wenn. Hauptsache der Schutz vor Corona ist nun komplett!