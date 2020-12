Aktiv auch im Winter

Maulwurfshügel an Maulwurfshügel: Beim Spaziergang entlang einer Wiese stellt sich die Frage: Machen Maulwürfe gar keinen Winterschlaf? Nein, beantwortet der Naturschutzbund die Frage. Der Maulwurf verlangsamt bei Kälte zwar seine Aktivität, senkt Atemfrequenz und Körpertemperatur, aber er hält keinen klassischen Winterschlaf. Sein Futter – Regenwürmer, Larven und Insekten – hortet er in Vorratskammern: 50 Gramm Würmer und Insekten verspeist er pro Tag. Ein Maulwurf im Garten sei also auch ein prima Schädlingsfresser, schlussfolgert der Nabu. Und --Tipp fürs Frühjahr – die ausgeworfene lockere Erde könne prima für ein Blumenbeet genutzt werden.

