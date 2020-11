„Machen Sie bitte den Mund weiter auf und drehen Sie den Kopf nach links…“, tönt eine Stimme über mir. Ich liege im Behandlungsstuhl, von oben blendet eine Leuchte, ein Unwohlsein erzeugendes hochfrequentes Geräusch nähert sich. Zwei Hände mit Gummischutz an Armen in blauem Kittel machen sich mit einem Gerät, an dessen Spitze sich etwas enorm rasch dreht, in meinem Kiefer zu schaffen. Ein gebogenes Rohr saugt mir geräuschvoll Feuchtigkeit aus meinem Mund. Aus einer Spezialbrille blickt mich ein Augenpaar über einer blauen Maske freundlich, aber bestimmt an, aus der Maske dringen wie von fern beruhigende Wortfetzen an meine Ohren. Es ist mal wieder soweit, ich bin beim Zahnarzt.

Mensch, ich war doch kürzlich erst hier...! Eine bekannte Regel geht mir durch den Kopf, „Nach dem Zahnarzt ist vor dem Zahnarzt“, ich ergebe mich in mein Schicksal. Meine Hände klammern sich an den Rand des Behandlungsstuhls, ab geht die Post. George Washington hatte Zahnausfall Eigentlich habe ich nichts zu fürchten, denn die rustikalen Methoden der Bader des Mittelalters sind Vergangenheit. Archäologen haben nachgewiesen, dass es schon vor 5000 Jahren Zahnbehandlungspraxis gab. Die Etrusker im nördlichen Mittelitalien sollen zu Olims Zeiten schon Zahnprothesen aus Elfenbein gefertigt und an benachbarte Zähne mit Golddraht befestigt haben. Ende des 18. Jahrhunderts begann es erst richtig mit der Zahnheilkunde. Der erste Präsident von Amerika, George Washington, hatte heftige Zahnschmerzen und Zahnausfall. Der berühmteste Zahnarzt von Amerika fertigte ihm 1789 im Unterkiefer links am einzig verbliebenen Backenzahn eine Zahnprothese. Was sollte man auch von einem zahnlosen Präsidenten denken! Sissi hatte verfärbte Zähne Peinigende Zahnschmerzen führten im Mittelalter zum Bader, der auch Badstuben betrieb, er wurde auch gern Zahnbrecher genannt. Der nahm auch schon mal ein Brenneisen zum „Kautern“ des Karies, um kariöses Gewebe zu zerstören. Aua! Manche Patienten verloren dabei das Bewusstsein. Die beliebte „Sissi“, Kaiserin Elisabeth von Österreich, hatte unansehnlich verfärbte Zähne, darum lächelt sie auf Fotos so scheu und zeigt die Beißerchen nicht. Als traditioneller Genießer von „garantiert pestizidfreiem First Flush Finest Golden Flowery Orange Pekoe 100 % Darjeeling Schwarztee aus garantiert kontrolliert biologischem Anbau“ verfüge ich wie Sissi über verfärbte Beißerchen. Meine Göttergattin würde es begrüßen, wenn ich sie mit aufgehelltem Gebiss anlächelte. „Wir sind fertig“ sagt die Engelsstimme aus dem Off nach zehn Minuten. Prima, dass ich nur zur Zahnreinigung als Vorbereitung zum Bleaching musste. Wolfgang Gemba, ehemals Kreisrat für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz der Peiner Landkreisverwaltung, schreibt in seiner Kolumne zu aktuellen Themen, „die einen Menschen im Peiner Land so bewegen“.