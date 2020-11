Lernen von Katzen

Die Kreisvolkshochschule Peine kümmert sich in diesen Tagen um das, was wirklich zählt. „Was wir von Katzen lernen können“, lautet der Name eines auf der Internetseite der KVHS präsentierten Angebots, dass es am Montagabend in Peine geben soll. Mitzubringen seien Neugier und Humor. Menschen, denen Katzen erlauben, ihnen Wohnung, Wärme, Futter und Spielzeug anbieten zu dürfen, wissen längst, dass es ein ewiger Lernprozess ist. Katzen wussten es allerdings auch schon immer und fragen sich noch länger: „Wieso müssen wir die Menschen immer wieder erziehen?“

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an arne.grohmann@bzv.de