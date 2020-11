Äpfel statt Bananen

Mensch, Leute. Ist es schon wieder so weit? In meinem Lieblingssupermarkt gibt es ausgerechnet an meinem ganz privaten Einkaufstag keine oder zumindest kaum noch Bananen! Ein sicheres Krisenzeichen: Wenn wir in eine unsichere (Corona-)Zukunft blicken, hamstern wir Bananen. Warum eigentlich ausgerechnet diese krummen Früchte? Ich weiß es nicht, aber das wäre vielleicht mal eine Frage für Psychologen. Für meinen Teil darf ich versichern: Ich kaufe jede Woche meine sechs Bananen – Krise hin oder her. Nun allerdings musste ich ausweichen – auf Äpfel. Auch lecker. Übrigens: Toilettenpapier habe ich an dem Tag noch bekommen, ist ausreichend vorhanden gewesen. Vielleicht ist die Krise doch gar nicht so schlimm.

