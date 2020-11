Ein altes Storchennest vom Dach holen, ein neu gebautes wieder aufmontieren: Es ist ein Spezialeinsatz für die Meerdorfer Dachdecker in Rietze, den sie mit Bravour bewältigen. Routiniert legen sie die Leitern an und steigen auf den Dachfirst hinauf, als wäre die Leiter eine sichere Treppe. Jeder Handgriff sitzt und man sieht: Gelernt ist gelernt! Das umstehende Publikum zollt den „Luftakrobaten“ gehörig Respekt – und als das neue Nest vom Kran in die Höhe gezogen wird, den Storchennest-Bauherren von einst gleich mit: Früher, als es die Maschinenkraft noch nicht gab, musste alles Material von Hand auf die Dächer gebracht und zusammengebaut werden. Was für ein Akt! Aber warum nisten Störche überhaupt so gern auf Dächern? Die Storchenbetreuer liefern drei Antworten: Weil ihre Jungen hoch oben vor Raubtieren geschützt sind. Weil die Störche von oben ihre Futtergebiete überblicken können. Und weil die großen Vögel dort oben einfach besser landen können.

