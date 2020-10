Abgefahren ist inzwischen abgefahren

Die Treppen des Peiner Bahnhofs bekommen neue Fliesen. Ausgetauscht werden die diversen defekten. Wie wäre es mit einem Austausch der (zu) glatten? Ok, dann wären die Treppen wohl ohne Fliesen. Aber auch der Gang durch den Tunnel zu den Bahnsteigen ist zuweilen eine schmierige und daher schwierige Tour. In Eile sollte man dabei nicht sein. Das kommt bei mir aber beim Thema Zugfahren irgendwie fast immer vor. Zum Glück bin ich längst nicht mehr so fit, um mit übervoller Tasche aus dem Bus durch den Bahnhof, auf den Bahnsteig und in den Zug zu hetzen. Und wie früher bei einem abfahrenden Zug die Tür wieder aufzureißen und noch hineinzuspringen, ist technisch eh nicht mehr möglich. Deswegen versuche ich es inzwischen, mich immer mit ordentlich Vorlauf auf den Weg zu einem Bahnhof zu machen. Bin ich zu früh da, macht es auch nichts. Irgendwie packt mich dann doch immer ein bisschen das Fernweh. Man möchte einsteigen und einfach nur wegfahren...

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an arne.grohmann@bzv.de