Der Kalender wies für den vorigen Sonntag einen Gedenktag für Franz von Assisi (1182 – 1226) aus. Das war zudem der Termin für das Erntedankfest und den Welttierschutztag. Der Welttiertag hat mit Franz von Assisi einen Zusammenhang. Er ist Begründer des Franziskanerordens und Schutzpatron der Tiere. Für ihn waren Tiere Geschwister des Menschen. Sein Lebenslauf war außergewöhnlich. Er hieß ursprünglich Giovanni di Pietro di Bernardone. Die Mutter war Französin, sein Vater ein wohlhabender frankophiler Kaufmann.

Giovanni hieß auch Francesco: der kleine Franzose. Der verwöhnte Kaufmannssohn ließ es in seiner Jugend ordentlich krachen. Für die Staufer zog er mit 21 Jahren in den Krieg zwischen Assisi und Perugia, das für die Welfen kämpfte. Er und seine Mitkämpfer verloren das Gefecht und wurden gefangen genommen. Sein Vater kaufte ihn frei. Danach erkrankte er – und änderte zum Unwillen seines Vaters vollständig sein Leben.

Der Legende nach verzichtete er nach einem spirituellen Erlebnis auf sein Erbe und eine Karriere. Er lebte fortan in Armut, strebte Solidarität mit Ausgegrenzten und Hinwendung zu allen Geschöpfen an. Seitdem durchstreifte er als Prediger das Land. Seine konsequente Lebensweise zog Gefährten an, für deren Gemeinschaft er eine Ordensregel verfasste, die 1223 päpstliche Anerkennung erhielt und bis heute gültig ist. Die Gemeinschaft nannte er „Ordo Fratrum Minorum“ (Orden der minderen Brüder). Er bestand auf Einhaltung des Armutsgelübdes. Das brachte ihm reichlich Gegnerschaft von Mitbrüdern ein. Franz von Assisi wurde am 4. Oktober 1228 heiliggesprochen, zwei Jahre nach seinem Tode am 3. Oktober 1226.

Überliefert sind von ihm und über ihn viele Legenden, Gedichte und Sinnsprüche. Mein Lieblingsspruch von ihm und mein Handlungsmotto ist: „Tu zuerst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche.“

Das Unmögliche zu schaffen, ist eigentlich jenseits meiner Möglichkeiten. Ich kann unmöglich die Regierung auszutauschen, die Lottozahlen beeinflussen, andere Eltern oder Geschwister aussuchen. Letzteres will ich auch nicht. Das Unmögliche zu wollen, führt oft zu Frust und Resignation. Was mir aber an dem Spruch gefällt ist, sich zunächst ein Ziel zu setzen, sich dann auf das Naheliegende zu konzentrieren und einfach da anzufangen, wo ich es kann. Dann ergeben sich schrittweise Möglichkeiten. Und es eröffnen sich Ansätze für das scheinbar „Unmögliche“. Wie bei einer Radtour, bei der sich unterwegs stets neue Anblicke und Erkenntnisse eröffnen. Mit dem Notwendigen ist also oft schon fast alles gemacht.

