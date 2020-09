Die gute Seite der Kirche

Die katholische Kirche ist in den Schlagzeilen wegen des sexuellen Missbrauchs an Kindern -- ein unsäglicher Skandal, der aufgeklärt werden muss und bei dem die Täter zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Doch gerade in diesen Zeiten tut es gut, vor Ort zu sein in der katholischen Kirchengemeinde Vechelde, um zu erfahren: Kirche hat auch ganz andere Seiten – beispielsweise das (alltägliche) Gemeindeleben mit viel ehrenamtlichem Engagement. So finden in Corona-Zeiten Gottesdienste statt. Und es wird Geld in die Hand genommen für etwas, was der Vechelder Kirchengemeinde sehr am Herzen liegt -- mehr dazu auf der zweiten Lokalseite.

