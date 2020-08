Der Auslauf macht gleich

Ach, ja! Die Einschulung – Schultüte und Ranzen und so. Und das erste „Ätwie“, also das Etui, also das Federmäppchen. Wobei ich letzteren Begriff nie mochte. All diese vielen Halterungen in denen spannende Stifte aller Art und Utensilien wie „Ratschefummel“ (Radiergummi) oder der „Spitzer“ (Anspitzer) steckten. Natürlich waren auch die 20 Pfennig (später 30) für die Telefonzelle für Notfälle dabei. Mit den Füllern brach sich der erste Markenstreit seinen Weg: Geha oder Pelikan. Sorry, damals war ich noch nicht in Peine! Aber spätestens mit dem Auslaufen der ersten „Patronen“ mit der Tinte und der kleinen Kugel darin war eh alles gleich.

