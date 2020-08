Da haben wir den Salat: Wurstsalat oder Fleischsalat – da können selbst Fachleute mal durcheinanderkommen. In meinem Stamm-Supermarkt in Ilsede ist klar: Fleischsalat ist Fleischsalat. Doch in einer Peiner Filiale der gleichen Supermarktkette bin ich irritiert: Dort an der Wursttheke ist der Salat, den ich als Fleischsalat lieben und schätzen gelernt habe, als Wurstsalat gekennzeichnet. In dem Ilseder Markt hingegen zeigen sie mir als Wurstsalat etwas ganz anderes. Da haben wir den Salat!

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an harald.meyer@bzv.de