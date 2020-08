Von Canna und Cannabis

E s ist eine tolle Sache, das mit den Wortvorschlägen auf den Smartphones. Aber Vorsicht! Nicht immer liegen die Dinger richtig… und so passiert in der E-Mail-Nachricht an eine Freundin, dass das „indische Blumenrohr“ – die Knolle waren ein Geschenk von ihr – jetzt prächtige Blüten zeigt, ein irritierender Fehler. Denn die Worterkennung macht aus „Canna“ flugs Cannabis! Das Foto beweist indessen: Es ist eine Canna!

