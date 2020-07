Lockmittel für Peine gesucht

Für diejenigen, die es noch nicht gemerkt haben sollten: Unsere Kreisstadt Peine ist lebens- und liebenswert. Nur leider wissen das noch nicht alle – vor allem die Zehntausenden nicht, die tagtäglich auf der Autobahn 2 (A2) achtlos an Peine vorbeifahren. Doch das wird sich ändern: Dafür sorgen soll eines dieser touristischen Hinweisschilder an der A2 – braun-weiß mit einem Motiv von Peine, das in jedem Fall Auswärtige anlocken wird. Vielleicht mit dem Slogan „Stadt der Musik“ – mit Blick auf das regionale Musikfest in Peine, das dummerweise aber längst gelaufen ist. Oder „Kultstätte des Freischießens“, das aber auch nicht ganzjährig stattfindet, wenn es überhaupt über die Bühne gehen kann. Oder „Stahlstadt im Wandel“ – dann müsste sich die Peiner Träger GmbH (PTG) aber öffnen und am besten täglich Besucher reinlassen ins Stahlwerk. Bleibt also schwierig mit dem Slogan – am besten ist vielleicht doch das altbewährte: „Provinzstadt im Flair“. Wer kann das schon von sich behaupten – außer Peine?

