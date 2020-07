Die Kneipen- und Gastroszene hat weiter unsere Unterstützung verdient. Ist sie erstmal weg, fehlt wieder was!

Ich habe wirklich versucht, während des Corona-Lockdowns mein gewohntes Kneipen- und Gastroumfeld zu unterstützen: Ich holte mir was ab, beanspruchte den Außerhaus-Verkauf, gab gute Trinkgelder. Aber als Mitglied einer „Risikogruppe“ ist der Besuch vor Ort, zumindest drinnen, bei mir immer noch mit Sorge verbunden und daher längst noch nicht auf dem üblichen Niveau abgekommen. Bei den wenigen Besuchen beeindrucken mich Kampfgeist, Einfallsreichtum und Teamgeist der Betreiber und Mitarbeiter immer wieder. Selten war es so leicht, bei Bier und Pizza ein noch besseres Gefühl zu haben. Also weitermachen und rein damit!

