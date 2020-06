Das Peiner Freischießen bleibt noch ein Jahr länger (teilweise) in Ilseder Hand.

Guten Morgen Freischießen in Ilseder Hand

Irgendwie scheint es der Freischießen-Gott – sollte es ihn denn geben – gut zu meinen mit uns Ilsedern. Okay, nun fällt das beliebte Freischießen in Peine diesmal aus: „Corona“ hat zugeschlagen. Doch das bedeutet auch, dass die amtierenden Könige ein Jahr länger residieren – bis zum nächsten Fest 2021. Und das ausgerechnet in einer historisch einmaligen Situation, da die Gemeinde Ilsede – wir Ilseder – drei Majestäten beim Freischießen stellen, die somit weitere zwölf Monate im Amt bleiben: Florian Brandes (Bildung) aus Klein Ilsede, Jens Thomas (MTV) aus Groß Ilsede und Jan Herbig (Bürgersöhne) aus Bülten.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an harald.meyer@bzv.de