Der Stadtgründer

Lange her: Graf Gunzelin gründete einst Peine. Eine Bronzestatue erinnert an ihn - und auch der Gunzelinpreis.

Die Schülerin Shilan Shamo Kassem ist mit dem Gunzelinpreis ausgezeichnet worden. Gunzelin? Genau: Das war der Peiner Stadtgründer. Er gründete 1223 neben der Burg Peine eine Siedlung, aus der sich Peine entwickelte. Nach seinem Tod, um 1254/1255, fielen Stadt und Grafschaft 1260 ans Stift Hildesheim. Wenn Sie in die Stadt gehen, können Sie Graf Gunzelin übrigens jeden Tag sehen. Eine Bronzestatue erinnert an ihn, am Gröpern. Die Darstellung ist aber nur fiktiv: Fotos gab es damals noch nicht.

