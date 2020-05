Alle Mamas leben hoch!

Damit es alle Kinder im Peiner Land – und das ist zweifellos ein jeder von uns – nicht vergessen, sei hier der Hinweis gegeben: Am Sonntag ist Muttertag. Und welche Mutter hätte nicht die Wertschätzung ihrer Kinder verdient? Noch dazu in dieser Corona-Zeit, in der die Mamas wohl weit mehr als üblich dazu beitragen müssen, ihre Familien bei Laune zu halten. Und eben wegen Corona hätte die Aufmerksamkeit in Form eines kleinen Geschenks zusätzlich den Effekt, dem notleidenden Handel dringenden Umsatz zu bescheren, den Blumenhändlern zum Beispiel – aller sicher berechtigten Kritik an der Kommerzialisierung solcher „Feiertage“ zum Trotz.

Übrigens, wie halten Sie es mit der Anrede? Laut Meinungsforschung boomt in den alten Bundesländern die Mama weit vor der Mutti, in den neuen Bundesländern ist es genau umgekehrt.

