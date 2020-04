Kennen Sie das Dingens, etwa 30 Zentimeter lang, von prismatischer dreieckiger oder viereckiger Form? In der Regel ist es aus Kunststoff. Betriebe, die etwas auf Öko achten, nehmen die Holzvariante, aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Meist ist es mit Werbung bedruckt, oft für ein Unternehmen. Und es sorgt wie ein sozialer Zauberstab für Frieden!

Ja, es handelt sich um das Dingens vom Band an der Kasse. In zuständigen Fachkreisen wird es Warenseparator, Warentrennholz, oder Warentrennstab genannt.

Plattdeutsch heißt es „Miendientje“, Schwyzerdütsch „Kassentoblerone“. In Süddeutschland sagen die Leute „Plönkel“ und in Österreich „Dreidel“. Bisweilen wird es auch NäKuBi (Nächster-Kunde-Bitte), oder Kundenabstandshalter genannt.

Es gibt es wohl erst seit 1979, seit Einführung der Kassen mit Warenband. Aldi Süd behauptet, es als Erster eingeführt zu haben.

Es geht durch viele Hände. Bekommen Kassiererende das Dingens in die Hand, wird es schwungvoll in eine neben dem Warenband befindliche Laufschiene geschoben und darin mit einem knalligen Geräusch zum Bandanfang katapultiert – einer meiner Lieblingsmomente am Kassenband. Pro Band liegt ein gutes halbes Dutzend Separatoren bereit, um im Wartekollektiv vor der Kasse Frieden zu stiften.

Tatsächlich: Zwischen Waren auf dem Kassenband abgelegte Dingens haben beruhigende und befriedende Wirkungen. Glauben Sie nicht? Wird das nicht gemacht, entsteht rasch Unsicherheit während der Wartezeit, noch schlimmer beim Bezahlvorgang selbst. Ordnung muss schon sein.

Hat man zu wenig Kontakt oder zu wenig Aufregung im Leben, will man einen Spaß machen, dann braucht man den Zauberstab nur nicht hinzulegen. Oder man platziert ihn mitten in die auf dem Kassenband liegende „fremde“ Warenkette anderer Kunden. Schnell kommt man so ins Gespräch mit den Wartenden, garantiert!

Je nachdem, wie ich das Dingens auf das Band lege, behutsam oder schneidig, lächelnd oder grimmig, entfaltet sich eine ganz eigene Atmosphäre im Wartekollektiv. Man grenzt sich streng genommen soziologisch mikroaggressiv von anderen Wartenden ab.

Schwierig ist auch die Frage, wer zuständig ist, den Separator abzulegen und wohin. Nur nach vorn oder nur nach hinten, oder beides? Marktforscher haben herausgefunden, dass jeder sechste Kunde nur vorne bedient, jedem Vierten ist es egal, und jeder Zweite legt das Teil hinten an. Ich bestehe beim Einkauf darauf, die eigenen Waren auf dem Band am Anfang und am Ende mit jeweils einem Dingens vom fremden Warensammelsurium eigenhändig abzugrenzen. Das lass’ ich mir nicht nehmen!

Wolfgang Gemba, ehemals Kreisrat für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz der Peiner Landkreisverwaltung, schreibt in seiner Kolumne zu aktuellen Themen, „die einen Menschen im Peiner Land so bewegen“.